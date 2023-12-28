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Ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü, yanındaki zarar gören bina tahliye edildi - Son Dakika
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Ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü, yanındaki zarar gören bina tahliye edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir binanın yıkımı sırasında, başka bir ağır hasarlı binaya zarar verilmesi sonucu çevredeki iki bina çökme riskine karşı boşaltıldı. Tedbir amaçlı tahliye edilen aileler Ayder Apartmanı'na yerleştirildi.

28.12.2023 - 17:16,
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Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü: Yanındaki zarar gören bina tahliye edildi

Ağır hasarlı binanın çökme riskinden dolayı yanındaki apartmanlar tahliye edildi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında, başka ağır hasarlı binaya zarar verildiği için çevredeki iki bina çökme riskine karşı boşaltıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çay Mahallesi'ndeki bir binanın yıkım esnasında diğer ağır hasarlı binaya zarar verildi. Zarar sonrası binanın çökme riskine karşı çevrede bulunan Baysal ve Bulvar Apartmanlarının A ve B bloklarında toplam 40 daire tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliyesi yapılan aileler Ayder Apartmanı'na yerleştirildi. AFAD Arama kurtarma ekibinden 4 kişi tedbir amaçlı sahada görevlendirilirken Emniyet güçleri yıkım çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü, yanındaki zarar gören bina tahliye edildi
Kaynak: İHA
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İskenderun, Hatay, Yıkım, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü, yanındaki zarar gören bina tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü, yanındaki zarar gören bina tahliye edildi - Son Dakika
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