Ağrı'da 10 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

AĞRI - Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Patnos ilçesinde JASAT' lar tarafından, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık " ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak " suçlarından aranan ve hakkında 10 Yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.