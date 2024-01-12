Ağrı\'da 2023 yılında 399 bin 781 araç ve sürücü denetlendi

Ağrı'da, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, 2023 yılında il genelinde 399 bin 781 araç ve sürücüyü denetledi, bin 409 araç ve sürücüyü trafikten men etti. Trafik güvenliği için eğitim faaliyetleri de yürüten timler, 25 bin 347 sürücü, 42 bin 284 yaya, 16 bin 21 öğrenci ve 5 bin 830 personele trafik kurallarını anlattı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerinin, 2023 yılında il genelinde trafik güvenliği için yoğun mesai harcadığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, il genelinde 2023 yılı içerisinde denetim ve eğitim faaliyetleri kapsamında 399 bin 781 araç ve sürücü kontrol edilmiş, bin 409 araç ve sürücü trafikten men edilmiş, 15 sürücünün sürücü belgesine el konulmuş ve 4 bin 705 sürücü ve araç sahibine idari para cezası uygulanmıştır. 25 bin 347 sürücüye, 42 bin 284 yayaya, 16 bin 21 öğrenciye ve 5 bin 830 personele trafik güvenliği eğitimi verilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı olarak 'Trafik Güvenliği' açısından farkındalık oluşturmak ve olası kazaların önüne geçebilmek adına 2024 yılında da denetim ve eğitim faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir."

Açıklamada, vatandaşların trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları çağrısında bulunuldu. - AĞRI