Ağrı\'da 30 Afgan Göçmen Yakalandı

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda 30 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "19.11.2024 günü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; öncü ve artçı şeklinde düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen 2 araç Doğubeyazıt- Güllüce köyü yolu üzerinde durdurulmuş, araçlarda yapılan kontrollerde; 30 Afganistan Uyruklu Düzensiz Göçmen yakalanmış, öncü ve artçı araçlarda bulunan toplamda 4 Şüpheli Türk organizatör gözaltına alınmıştır." denildi. - ERZURUM