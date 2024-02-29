Ağrı'da 32 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da 32 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ağrı\'da 32 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ağrı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir firari durumda olan A.A. isimli şahsı yakaladı. Şahsın hırsızlık, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma gibi birçok suçtan kaydı bulunuyor ve toplamda 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Yakalanan şahıs, cezaevine gönderildi.

29.02.2024 14:26  Güncelleme: 14:28
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Ağrı'da çeşitli suçlardan hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Ağrı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucunda, uzun süredir firari durumda olan A.A. isimli şahsın adresini tespit eden ekipler yapmış olduğu operasyon neticesinde Hırsızlık, Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma suçları başta olmak üzere bir çok suçtan kaydının yanında cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve toplam 32 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Firari yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da 32 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika

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