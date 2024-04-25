Ağrı'da Jandarma Operasyonunda 8 Kilo 700 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ağrı'da Jandarma Operasyonunda 8 Kilo 700 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı\'da Jandarma Operasyonunda 8 Kilo 700 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyonda, bir çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada muhtelif poşetlere sarılmış şekilde toplam ağırlığı 8 kilo 700 gram olan 7 paket metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

25.04.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahası içerisinde bir çekiciye bağlı dorsede arama yapıldı. Yapılan aramada muhtelif poşetlere sarılmış şekilde toplam ağırlığı 8 kilo 700 gram olan 7 paket metamfetamin maddesi ele geçirildi. Meydana gelen olay ile ilgili olarak 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Ağrı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Jandarma Operasyonunda 8 Kilo 700 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
10:36 İYİ Parti’de çöküş devam ediyor Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti İYİ Parti'de çöküş devam ediyor! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
11:19 Batuhan Karadeniz, Wanda Nara’nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu Batuhan Karadeniz, Wanda Nara'nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu
11:08 Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı
11:02 15 yaşında koca delikanlı oldu İşte filozof Atakan’ın son hali 15 yaşında koca delikanlı oldu! İşte filozof Atakan'ın son hali
10:54 Fatih Terim’i Yunanistan’da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok Fatih Terim'i Yunanistan'da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok
09:44 Banu Parlak’ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı Banu Parlak'ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı
09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
09:28 İYİ Parti’de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti İYİ Parti'de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 11:43:02. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da Jandarma Operasyonunda 8 Kilo 700 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement