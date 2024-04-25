Ağrı\'da Jandarma Operasyonunda 8 Kilo 700 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Ağrı'da, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahası içerisinde bir çekiciye bağlı dorsede arama yapıldı. Yapılan aramada muhtelif poşetlere sarılmış şekilde toplam ağırlığı 8 kilo 700 gram olan 7 paket metamfetamin maddesi ele geçirildi. Meydana gelen olay ile ilgili olarak 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. - AĞRI