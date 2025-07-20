Ağrı\'da Bisikletli Çocuk Minibüsle Çarpıştı

Ağrı'da minibüsün çarptığı 14 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, saat 13.15 sıralarında Abdurrahman H. yönetimindeki 55 JG 347 plakalı minibüs, Ağrı il merkezinden Doğubayazıt ilçesi istikametine seyir halindeyken, Eski Van Kavşağı'na geldiği esnada, kavşakta 14 yaşındaki İslam İ.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yatarken, kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İslam İ., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI