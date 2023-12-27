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Ağrı'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin, Uyuşturucu Hap ve Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin, Uyuşturucu Hap ve Eroin Ele Geçirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda, 221 gram metamfetamin, 2260 adet uyuşturucu hap ve 33 kilo 621 gram eroin ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı\'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin, Uyuşturucu Hap ve Eroin Ele Geçirildi
27.12.2023 - 19:45,
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonda, 221 gram metamfetamin, 2260 adet uyuşturucu hap ve 33 kilo 621 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 19-27 Aralık tarihleri arasında çeşitli çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar sonucunda; Doğubayazıt ilçesinde yol kontrolü ve emniyeti uygulaması sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin üst aramasında 221 gram metamfetamin bulundu. Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personellerinin bir otomobilde yaptığı aramada 2260 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Doğubayazıt kırsalında 2 adet çuval içinde gizlenmiş 65 paket halinde 33 kilo 621 gram eroin bulundu. Olaylarla ilgili 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin, Uyuşturucu Hap ve Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin, Uyuşturucu Hap ve Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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