Ağrı\'da İzinsiz Avcılığa Ceza

Ağrı'nın Çayır Köyü Genel Avlağı'nda yapılan denetimde, ava kapalı alanda izinsiz avlandığı belirlenen bir kişiye 4 bin 736 TL idari para cezası uygulandı.

Ağrı'nın Çayır Köyü Genel Avlağı'nda 12 Ekim Pazar günü saat 13.35 sıralarında yapılan denetimlerde, ava kapalı alanlarda izinsiz avlandığı tespit edilen bir kişiye işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ağrı Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmaları sonucunda, şahsın Merkez Av Komisyonu (MAK) kararlarına aykırı olarak yasaklı bölgede avlandığı belirlendi.

Söz konusu ihlal kapsamında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 12. ve 23. maddeleri uyarınca şahsa 4 bin 736 TL idari para cezası uygulandı. - AĞRI