Ağrı'da jandarma personellerince 283 kişiye mahremiyet konusunda eğitim verildi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personellerince, Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Balıksı ve Yakınca ilkokullarında mahremiyet konusunda eğitim verildi. 169 öğrenci, 26 öğretmen ve 88 veli olmak üzere toplam 283 kişiye verilen eğitimde KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Jandarma personelleri öğrencilere Jandarma dergisinin yanısıra çeşitli hediyelerde verdi. - AĞRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Ağrı'da Jandarma Personelleri Mahremiyet Eğitimi Verdi - Son Dakika
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, bir adreste yaptıkları aramada evin gizli bölmesinde iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen kenevir ile karşılaştı. Yapılan operasyonda 2 kök kenevir bitkisi, esrar ve silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Esenyurt'ta 5 katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden ekipler, binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan aranan bir hükümlü yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö., Yerköy ilçesinde gözaltına alındı. Hükümlü, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulunduran şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'nde bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ve sentetik haplar ele geçirilirken, Aşağısevindikli Mahallesi'nde ise bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ileri tarihli EFT işlemi yaparak vatandaşlardan koyun satın alan dolandırıcılar, satın alma işlemi bitince EFT'yi iptal ederek kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri, dolandırıcıları yakaladı.
Erzincan'da yapılan çalışmalarda, K.E. ve M.D. isimli şüpheli şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramada toplam 285 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. M.D. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, K.E. hakkında işlemler devam etmektedir.
Konya'da iş yerlerinin bulunduğu sokak üzerinde araçlarıyla seyir halinde olan 2 komşunun karıştığı maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga sırasında elinden yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kapaklı'da sahibinin bahçesinden çalınan 55 günlük Hera isimli köpek, polis ekipleri tarafından aranıyor. Köpeğin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeğin sahibi, Hera'nın kendilerine geri teslim edilmesini istiyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, üzerinde sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulunan bir zanlı yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sultangazi'de hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü, kontrolsüz şerit değiştiren otomobille çarpıştı. Kazada minibüste bulunan hakim ve savcılardan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu.
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