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Ağrı'da Kayıp Çocuktan Haber Alınamıyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Azat Aktaş, 2 gündür kayıp. Aktaş'ın en son Patnos Erciş çevre yolu Mevlana kantar civarında görüldüğü belirtildi. Ailesi ve polis, çocuğu bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor.

Ağrı\'da Kayıp Çocuktan Haber Alınamıyor
22.01.2024 - 16:06,
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde 2 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesi Serhat Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Azat Aktaş, 17.20 sıralarında çalıştığı iş yerinden eve gitmek için çıktı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Aktaş, Ailesinin ihbarı üzerine polisin aramaya başladığı çocuğun çalıştığı İş yerinden 17: 28 sıralarında çıktığı güvenlik kamerası kayıtlarına göre, en son Patnos Erciş çevre yolu Mevlana kantar civarında görüldüğü bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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