Ağrı’da Okul Servisleri Denetlendi - Son Dakika
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Ağrı’da Okul Servisleri Denetlendi

Ağrı’da Okul Servisleri Denetlendi

Ağrı'da 334 okul servisi denetlendi, 14 sürücüye ceza kesildi. Güvenlik denetimleri sürecek.

19.03.2025 10:47
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Ağrı'da öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul servisleri denetlendi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Şubat ile 17 Mart tarihleri arasında il genelinde okul servisi denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, toplam 334 okul servis aracı kontrol edilerek, 14 araç sürücüsüne ve sahibine idari para cezası uygulandı. Ekipler, öğrenci güvenliğini ön planda tutarak denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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