Ağrı'da PKK Elebaşı Lehine Sloganlar Atan 7 Şüpheliden 3'ü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ağrı'da PKK Elebaşı Lehine Sloganlar Atan 7 Şüpheliden 3'ü Gözaltına Alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir düğün salonunda halay çekerek PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 kişiden 3'ü gözaltına alındı. 4 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ağrı Valiliği, terör örgütüne yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

25.07.2024 12:49
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Ağrı'da bir düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. 4 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir düğün salonunda halay çekerek PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Şüphelilerden 3'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda Doğubayazıt ilçemizdeki bir düğün salonunda halay çeken 7 kişilik grubun, PKK elebaşı lehine slogan attıkları tespit edilmiştir. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince "Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak (PKK/KCK)" suçundan yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınmış, 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölünmez bütünlüğümüze kast eden her türlü terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir." - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da PKK Elebaşı Lehine Sloganlar Atan 7 Şüpheliden 3'ü Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da PKK Elebaşı Lehine Sloganlar Atan 7 Şüpheliden 3'ü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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