Ağrı\'da son bir haftalık çalışmada 16 aranan şahıs yakalandı, 10 silah ele geçirildi

Ağrı'da son bir haftalık çalışmada 16 aranan şahıs yakalandı, 10 silah ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da emniyet ekiplerinin son bir haftada yaptığı denetim ve operasyonlarda 16 aranan şahıs yakalandı. 10 ruhsatsız silah ve 141 fişeğin ele geçirildiği çalışmalarda silahlarla ilgili 5 kişiye idari işlem, olaylarla bağlantılı 1 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 16 aranan şahıs yakalanırken, 10 ruhsatsız silah ve 141 fişek ele geçirildi.
Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ele geçirilen silahlarla ilgili 5 kişiye idari işlem uygulandı. Olaylarla bağlantılı 1 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Kaynak: İHA
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