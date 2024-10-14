Ağrı'da Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
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Ağrı'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

Ağrı\'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

Patnos'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.

14.10.2024 19:07
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ağrı- Van karayolunun yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen bölümünde 65 AE 151 plakalı minibüs ile 33 PM 876 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çekicilerle araçların kaldırılmasının ardından temizlik çalışmaları yapılarak yeniden ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika

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