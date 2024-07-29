Ağrı'da trafik kazası: 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'da trafik kazası: 13 kişi yaralandı

Ağrı\'da trafik kazası: 13 kişi yaralandı

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

29.07.2024 15:41
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Ağrı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlar içerisinde bulunan 13 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre; Erzurum'dan Ağrı istikametine doğru seyir halinde olan M.U kontrolündeki 34 GFD 356 plakalı araç, Çiftepınar Köyü kavşağına geldiğinde N. A. kontrolündeki 34 DHN 334 plakalı aracın kavşaktan çıkmasıyla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler iki araç içerisinde yaralı halde bulunan 13 kişiyi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da trafik kazası: 13 kişi yaralandı - Son Dakika

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