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Ağrı Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı düştü - Son Dakika
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Ağrı Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı düştü

Ağrı Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı, dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Ayağı kırılan dağcı, arkadaşları tarafından kurtarıldı. Olayın ardından AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ağrı Dağı\'na tırmanan Ukraynalı dağcı düştü
01.01.2024 - 22:21,
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Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı, dengesini kaybederek düştü. Ayağı kırılan dağcı, arkadaşları tarafından düştüğü yerden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı'na tırmanış yaptığı sırada dengesini kaybedip kayalıklara düşen Ukraynalı dağcı Danil Odynets ölümden döndü. Ağrı Dağı'na 2024 yılının ilk tırmanışını 4500 rakımda gerçekleştiren yerli ve yabancı dağcılardan oluşan grupta yer alan Ukraynalı dağcı, tırmanış sırasında dengesini kaybedip kayalıklara düştü. Korku dolu anlar yaşayan dağcı Danil Odynets arkadaşları tarafından kurtarılarak, ilk müdahalesi yapıldı. Dağcıların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı düştü - Son Dakika
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