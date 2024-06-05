Ağrı İl Emniyet Müdürü, Polis Timlerini Tebrik Etti

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Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ve Önleyici Hizmetler Büro Amirliği personelini mayıs ayı boyunca göstermiş oldukları duyarlı ve özverili çalışmaları ile icraatlarından dolayı tebrik ederek, hediye takdim etti.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, ekiplerin gece gündüz demeden göstermiş oldukları özveri ve gayretin takdire şayan olduğunu ifade etti. İpar, "Mayıs ayı boyunca icraatlarınızda göstermiş olduğunuz üstün performans ve özverili çalışmalarla Ağrı'mızın huzur ve güvenliğini sağlamada önemli rol oynadınız. Bu vesileyle sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

İpar'ın konuşmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ve Önleyici Hizmetler Büro Amirliği personeline hediyeleri takdim edildi. Emniyet Müdürü İpar, personele çalışmalarında başarılar diledi. - AĞRI