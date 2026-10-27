Ağrı'nın Patnos ilçesinde takla atan araçtaki 7 kişiden 1'i ağır yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde takla atan araçtaki 7 kişiden 1'i ağır yaralandı

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Ağrı\'nın Patnos ilçesinde takla atan araçtaki 7 kişiden 1\'i ağır yaralandı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde akşam saatlerinde Muş'un Malazgirt ilçesinden Van'ın Erciş ilçesine giden araç, Patnos Cezaevi mevkisinde takla attı. Araçtaki 3 yetişkin ve 4 çocuktan 1'i ağır yaralandı, diğerlerinin sağlık durumuna ilişkin henüz net bilgi paylaşılmadı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, içerisinde 3 yetişkin ve 4 çocuğun bulunduğu araç takla attı. İlk bilgilere göre kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muş'un Malazgirt ilçesinden Van'ın Erciş ilçesine gitmek üzere yola çıkan araç, Patnos Cezaevi mevkisine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Araçta 7 kişi bulunuyordu

Akşam saatlerinde yaşanan kazada araçta 3 yetişkin ve 4 çocuğun bulunduğu öğrenildi. Kazada 1 kişinin ağır yaralandığı bildirilirken, diğer kişilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Kazanın ardından olayın nasıl meydana geldiği ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
MalazgirtOtomobil3. SayfaCezaeviGüncelPatnosErcişAğrıVanMuşSon Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'nın Patnos ilçesinde takla atan araçtaki 7 kişiden 1'i ağır yaralandı - Son Dakika
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