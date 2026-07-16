Ahbap Derneği Soruşturmasında Haluk Levent ve 13 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Ahbap Derneği Soruşturmasında Haluk Levent ve 13 Kişi Tutuklandı

16.07.2026 03:11
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İstanbul'da Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'inde aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. 25 şüpheliden 19'u tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle sevk edilen Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdulcevat özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz kaya, Zafer Yay olmak üzere 14 kişi tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haluk Levent, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Ahbap, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahbap Derneği Soruşturmasında Haluk Levent ve 13 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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