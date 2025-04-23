Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı ve eşi de ölümle tehdit edildi - Son Dakika
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Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı ve eşi de ölümle tehdit edildi

Ahmet Minguzzi\'nin ailesinin avukatı ve eşi de ölümle tehdit edildi

Kadıköy'de pazar yerinde bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ile eşine ölüm mesajları gönderildi. Mesajlarda Epözdemir'in davadan çekilmesi ve cinayetin nefsi müdafaa gösterilmesi istendi. Epözdemir, "Hukuken de sonuna kadar takipçisi olacağım. Bu tehditler ve baskılar bizi yıldıramaz ve korkutamaz" dedi.

23.04.2025 12:09
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14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi 24 Ocak'ta Kadıköy'de gittiği pazar yerinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından 18 yaşından küçük 2 zanlı tutuklandı. Minguzzi ailesi zanlıların yakınları tarafından defalarca tehdit edilirken geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ilk duruşma öncesinde Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, eşinin ve kendisinin tehdit mesajları aldığın duyurdu.

"BU TEHDİTLER VE BASKILAR BİZİ KORKUTAMAZ"

Epözdemir, "Bu dün gece yayınlanan ve Yasemin Minguzzi ile birlikte katıldığımız'Az Önce Konuştum'isimli programından sonra ben ve eşimin telefonuna gelen mesajlar. İlgilisi ve grubun ismi gerçek dışı bir şekilde kullanılmış olabileceğinden, hukuken üstünü çizdim. Sonrasında ben ve eşim görüntülü olarak da arandık. Konuyu Başsavcılık ve Emniyete de aktardım. Valilik makamına da gerekli önlemlerin alınması için başvuruda bulundum. Umarım gerekenler yapılır. Hukuken de sonuna kadar takipçisi olacağım. Bu tehditler ve baskılar bizi yıldıramaz ve korkutamaz. Ahmet Minguzzi' nin katillerinin emsal mahiyette cezalandırılması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar sürecektir." açıklamasını yaptı.

Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı ve eşi de ölümle tehdit edildi

"GÖĞSÜN BIÇAKLANIR, KAFANA MERMİ GELİR"

Epözdemir ve eşine gönderilen tehdit mesajlarında ise şu ifadeler yer aldı: "Sen öyle paylaşımlar yapmaya devam et. Yarın bir gün senin de karnın göğsün bıçaklanır, kafana mermi gelir falan. Aman diyeyim dikkat et. Bu davadan vazgeç. Eşinle güzel hayat yaşa... Kardeşimiz B.B'yi sen tahliye ettireceksin. Biz ailesine haber gönderttik. Şikayetlerinden vazgeçecekler. Sen de olayı nefsi müdafaaya sokacaksın. Bizi sağa sola sorma. Adımızı de herkes söyler kim olduğumuzu zaten ve sana neler yapabileceğimizi"

Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı ve eşi de ölümle tehdit edildi
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Rezan Epözdemir, Güvenlik, Kadıköy, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı ve eşi de ölümle tehdit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Şevki Sünger:
    akp hükümütenin getirdiği nokta isteyen isteyeni tehdit eder ve öldürür nasılsa af var 21 11 Yanıtla
  • Kent Elektronik:
    artık devlet harekete geçmeli gücünü göstermeli 25 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Yağ gibi üste çıkmaya çalışan katil ve yandaşları bu neyin hırsı ..intikamı .kesinlikle cezası ağır olmalı .evladı gitmiş ailenin daha ne kadar canını yakabilirsiniz. Hükümet acımasın.. gereği neyse yapsın . Aile vazgeçse biz vazgeçmiyoruz davadan . hadi gelin 6 0 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    İthal hakemden sonra acilen ithal ……getirmeleri lazım 0 0 Yanıtla
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