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Ahşap imalathanesinde yangın: TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

ADANA - Adana'da gece saatlerinde ahşap imalathanesinden çıkan yangında itfaiye ve TOMA'nın müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi'ndeki bir ahşap imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İmalathaneden alevlerin yükseldiğini işyerin bekçisi Kaplan Ö. durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahaleye etmeye başladı.

Yangın kontrol altına alınamayınca takviyeye 3 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı geldi. İtfaiye ve TOMA'nın müdahalesiyle yangın uzun uğraşların ardından kontrol altına alındı.