Aigai'deki kazı çalışmaları geleceğe miras kalacak - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aigai'deki kazı çalışmaları geleceğe miras kalacak

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Aigai Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, geçmişe ışık tutarken geleceğe miras oluyor. 2004 yılında başlayan kazılar, ziyaretçi sayısını da arttırdı. 2023 yılında tamamlanması planlanan projelerle konservasyon ve restorasyon çalışmalarına başlanacak. Ayrıca Athena Kutsal Alanı ve sarnıçlarda yapılan çalışmalar da büyük önem taşıyor. Kazı çalışmalarıyla birlikte kentin ziyaretçi sayısı da artış gösteriyor.

05.03.2024 13:15  Güncelleme: 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aigai'deki kazı çalışmaları geleceğe miras kalacak

Aigai Antik Kentindeki çalışmalar ziyaretçi sayısını da arttırdı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçe sınırları içerisinde bulunan 12 Aiol kentinden biri olan Aigai Antik Kentindeki kazı çalışmaları geçmişe ışık tutarken geleceğe miras oluyor. Aigai Antik Kentinde 2004 yılında başlayan kazı çalışmaları, ilk yıllarda bin 500 civarında olan ziyaretçi sayısını 25 binlere çıkmasını sağladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçe sınırları içerisinde bulunan ve dönemin önemli kentleri arasında yer gösterilen Aigai Antik Kenti, 2004 yılından bu yana devam eden kazılarla binlerce yıllık geçmişe ışık tutmaya devam ediyor. 2 bin 800 yıl önce kurulan kent, bünyesinde pek çok hatırayı da barındırıyor. 2004 yılından bu yana pek çok önemli kamu binası ve kutsal alanların ortaya çıkarıldığı kentte kazı çalışmalarının ilerlemesiyle beraber yıllık ziyaretçi sayıları da arıyor.

2023 yılı kazı çalışmalarıyla geçmişe ışık tutarak geleceğe miras yapıları ortaya çıkardıklarını söyleyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı, Aigai Antik Kentti Kazı Başkanı ve Pergamon Koordinatör Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, "2023 yılı çalışmaları yaklaşık mayıs ayı aralık ayı arasında 6 ay süre arazide gerçekleşti. Ben bu çalışmaların izinlerini veren Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü'ne teşekkür ediyorum. Ayrıca sponsorlarımız olan Yunus Emre Belediyesi, Aliağa Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz 3 farklı alanda çalışma yürüttük 2023 yılında. Belki de en önemli alanlardan bir tanesi şu an arkamda gördüğünüz Agora binası. Agora binası antik çağdan günümüze ulaşmış en önemli yapılardan bir tanesi aslında. Yaklaşık 2200 yaşında. Roma döneminden önce inşa edilmiş. Yani harç çıkan kullanılmamış bir yapıdan bahsediyoruz. O açıdan çok etkileyici. Uzun yıllardır buradaki projelerimizi sürdürüyoruz. Özellikle bu yıl mimari çizim çalışmalarında çok önemli aşamaya geldik. ve bunları tamamlamak üzereyiz. 2024 yılında bu projelerin tamamlanmasıyla beraber konservasyon ve restorasyon projelerine başlamayı hedefliyoruz. Bu konuda bakanlığımızın gerek desteklerini sağlamış durumdayız. Bu açıdan Agora binası en önemli çalışma alanlarından bir Çünkü Geleceğe Miras Projesi aslında bakanlığımız son dönemde yürüttüğü proje. Ben de hani geleceğe miras projesinin en önemli ayaklarından bir tanesi diyorum. Geleceğe miras bırakmamız gereken çok önemli bir yapı" dedi.

Bizanslılar kenti enkaza çevirmiş

2017 yılında kentteki Athena Kutsal Alanında çalışmalara başladıklarını ve Bizans döneminde bu alanın büyük bir tahribata uğradığını söyleyen Prof. Dr. Sezgin, "İkinci çalışma alanımız bizim Athena Kutsal Alanı olarak isimlendirdiğimiz alan. 2017 yılında orada başlamıştık. Oradaki çalışmalar biraz yavaş ilerliyor. Çünkü çok ciddi bir enkaz var. Özellikle Bizans döneminde Bizanslılar oradaki antik yapıların hepsini yıkıp tahrip etmişler ve çok yoğun bir taş enkazı oluşmuş. O taş enkazı ayıklayıp yavaş yavaş alanı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. O da çok önemli. Çünkü kentte bizim bugüne kadar çalıştığımız tek kutsal alan, önemli bir kutsal alan ve Athena Tapınağı'nın bulunduğu yer. Oradaki çalışmalara 2024 yılında da devam etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kentteki sarnıçlar geleceğe ışık tutuyor

Kentteki sarnıçlarla ilgili çalışmaları aktaran Prof. Dr. Yusuf Sezgin, "Üçüncü çalışma alanımız aslında 2004 yılından beri aralıksız sürdürdüğümüz antik yolların açığa çıkarılması projesi. Bu kapsamda neredeyse kesintisiz her sene antik yolları açığa çıkarmaya çalıştık. Önümüzdeki yıllarda elbette devam edeceğiz. Aslında 2023 neredeyse tapınağa ulaşan ana yolun büyük bir kısmını ortaya çıkardık. Bitti sayılır. Çok az bir şey kaldı. 2024'ün hemen başında oradaki antik yolu tamamlamış olacağız. Böylece aslında insanların turistik açıdan gelip gezmek istediklerinde rahat gezebilecekleri bir kent olmaya başladı Aigai. Bu yol çalışmaları sırasında çok önemli bir sarnıç ortaya çıktı. Normalde bildiğimiz sarnıçlar genelde armudi formda olur 4-5 metre derinlikte. Fakat bu sarnıç çok büyük bir küp gibi düşünün. Küp şeklinde bir oda şeklinde açılmış. ve içinde bulduğumuz buluntular çok ilginçti. Burada Tanrıça Demeter ile ilişkili figürün bulundu. Tanrıça Demetler aslında toprağın koruyucusu ve bereketi simgeleyen bir tanrıça. Aigai'nin bulunduğu bu kırsal arazide buna çok ihtiyaç duyulduğu belli. Bu bakımdan çok önemli bir sarnıç olduğunu düşünüyorum ben onun. İçinden Tanrıça Demeter'le ilgili iki tane figürün bir tane de kabartmalı vazo partisi ele geçti. Bu diğer sarnıçlarla karşılaştığımız bir durum değildi ama çalışmaya devam ediyoruz. Bu sarnıcı anlamaya çalışıyoruz. Belki de Tanrıçayla nasıl bir ilişkisi var onu tam bilmiyoruz ama belki önümüzdeki dönemde anlamış olacağız" dedi.

12 ay boyunca çalışmalar sürüyor

Kentte 12 ay boyunca çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Sezgin, "2004 yılından beri yaklaşık 20 yıl oldu aslında çalışmaya başlayalı. Bizim neredeyse 11 yıl meclis binasında çalışmalarımız sürdü. Çok yavaş tabii ki bu işler ilerliyor maalesef. Tabii ölçmek biraz zor ama bütün kentin kapladığı alanın yüzde 2'si falan olsa gerek. İnsan gücüne dayalı ve çok titizlikle yapılması gereken bir iş olduğu için biraz yavaş ilerliyor işler ama tabii son dönemde 12 aylık kazı projesi kapsamına alındı. Bu bakımdan Sadece 6 ay arazide aktif çalışıyoruz. Giderek bu işlerin hızlandığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Kazı çalışmalarıyla beraber ziyaretçi sayısı da artıyor

Kazı çalışmalarıyla beraber kenti gezmenin kolaylaştığını ve ziyaretçi sayılarının da buna bağlı olarak arttığını söyleyen Prof. Dr. Sezgin, "2004 yılında kazılar başladığında Aigai aslında gerilmesi, ulaşılması çok zor bir yerdi. O zaman gelenler bilecektir. Bir patika içinde ağaçların arasından eğilerek yürüdüğünüz bir yerdi. Elbette 20 sene sonra çok şey değişti. Ciddi oranda yollar açığa çıktı. Bizim yolları açığa çıkarmamızdaki ana hedef insanları antik çağdaki insanların yürüdüğü yollardan yürütmek. Herhangi bir yabancı malzeme yok. Travers falan gibi malzemeyle yol yapmıyoruz. Bizzat orijinal yollar ortaya çıkarıyoruz. Bu zaten gelen ziyaretçide de bir fark oluşturuyor. Yani insanlar bundan çok memnun oluyorlar. Ben de fark ediyorum. Tabii çok az ziyaretçisi olan bir kent burası. Çok kırsalda uzak, ulaşımı zor, toplu taşımayla gelemiyorsunuz falan. 2015 yılına kadar biliyoruz ki ziyaretçi sayısı 1500 civarındaydı. Ama şu an herhalde 25 bin civarına ulaştı ve giderek günden güne daha çok tanır olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yunusemre, Manisa, Miras, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aigai'deki kazı çalışmaları geleceğe miras kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tekirdağ'da 29 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
    13:21 Tekirdağ'da 29 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

    Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Saray ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda şüpheli bir araç tespit etti. Araçta yapılan kontrolde 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan araçlar trafikten men edilerek otoparka çekildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı ve göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç Müdürlüğüne teslim edilecek.

  • Bodrum'da Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu
    13:17 Bodrum'da Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Amatör balıkçı teknesinin karaya vurduğu ilçede ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü. Meteoroloji, Muğla için turuncu kod ile şiddetli sağanak yağış, Bodrum - Kaş arasında fırtına uyarısı yapmıştı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Gümbet sahilinde bir amatör balıkçı teknesi karaya vururken bölgeden bulunan bir motosikletin rüzgarın şiddetiyle devrildiği görüldü. İlçenin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, dallar kırıldı. Sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, debisi yükselen derelerden akan sel suları denizin rengini kahverengiye çevirdi. Bazı cadde ve sokaklarda rögarlar taştı. Bodrum - Turgutreis Karayolu'nda sel sularıyla karayoluna sürüklenen taş ve toprak, Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Bodrum'da yağmurun akşam saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

  • Kastamonu-Boyabat karayolunda yapılan uygulamada bin 12 gram bonzai ele geçirildi
    13:16 Kastamonu-Boyabat karayolunda yapılan uygulamada bin 12 gram bonzai ele geçirildi

    Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Kastamonu-Boyabat karayolu üzerinde durdurulan şüpheli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada bin 12 gram bonzai ve 4 adet cep telefonu bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.

  • Manisa'da kontrolden çıkan otomobil manava girdi: 2 yaralı
    13:12 Manisa'da kontrolden çıkan otomobil manava girdi: 2 yaralı

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu bir manava girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayın ardından manav sahibi, olayın şokunu hala atlatamadıklarını söyledi.

  • Balıkesir'de Asayiş Uygulamaları: 150 Aranan Şahıs Yakalandı, 16 Tutuklama Yapıldı
    13:11 Balıkesir'de Asayiş Uygulamaları: 150 Aranan Şahıs Yakalandı, 16 Tutuklama Yapıldı

    Balıkesir'de emniyet ekipleri son bir haftada gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarında aranan 150 şahsı yakalarken, 16 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan trafik denetimlerinde ise 11 milyon 910 bin TL para cezası kesildi. Asayiş birimleri ve KOM ve Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda silah, kaçak alkol ve uyuşturucu ele geçirildi.

  • Karaman'da Aranan 32 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı
    13:06 Karaman'da Aranan 32 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

    Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 32 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 8 bin 793 kişiyi sorguladı ve 32 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda ayrıca 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, metal arama dedektörü ve 480 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

  • Batman İl Jandarma Komutanlığı Operasyonlarında 192 Şüpheli Yakalandı
    13:05 Batman İl Jandarma Komutanlığı Operasyonlarında 192 Şüpheli Yakalandı

    Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 361 olaya müdahale edildiği ve 192 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi. Operasyonlar sonucunda ise uyuşturucu madde, silah, kaçak sigara ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca trafik güvenliği kapsamında yapılan kontrollerde ise birçok sürücüye ceza uygulandı ve bazı araçlar trafikten men edildi.

  • Antalya'da Alkollü Sürücüye Para Cezası ve Ehliyetine El Koyma
    13:05 Antalya'da Alkollü Sürücüye Para Cezası ve Ehliyetine El Koyma

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü otomobil kullanan bir sürücü, alkolmetreyi üflememek için direnince ekiplere zor anlar yaşattı. Sürücü, eşinin üflemesini isteyerek tepki gösterdi. Daha önce 2 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan sürücüye 18 bin 452 TL para cezası ve 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.


12:49 İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
11:38 Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:13 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti’de çeteler Başbakan Henry’nin görevden alınmasını istiyor 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti'de çeteler Başbakan Henry'nin görevden alınmasını istiyor
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
11:04 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 13:24:55. #1.12#
SON DAKİKA: Aigai'deki kazı çalışmaları geleceğe miras kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement