Aile binasında 100 liralık temizlik ücreti, akrabaları birbirine düşürdü
İSTANBUL - Arnavutköy'de bir aile apartmanında iddiaya göre 100 liralık temizlik ücreti, akrabaları birbirine düşürdü. Yaşanılanları bina sakinleri anlatırken, olay anı yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Arnavutköy İslambey Mahallesi Çelik Bilek Sokakta bulunan 6 katlı bir aile apartmanında akrabalar arasında yıllardır devam eden kavgalar, 100 liralık temizlik ücreti ile had safhaya ulaştı. İddiaya göre Meryem ve Gökhan Aydın çifti evlenince babalarının yaşadığı daireye yerleşti. Baba ve kardeş Mustafa Aydın ise alt kattaki kıraathanede konaklamak zorunda kaldı. Çiftin daireden çıkması istenilince de apartmanda huzursuzluklar başladı. Hemen hemen her gün kavgaların yaşandığı apartmanda son kavga ise hafta sonu yapılan merdiven temizliği nedeniyle çıktı. Tarafların temizlik parası için başlayan tartışması yine polis müdahalesiyle sonlandırıldı. Öte yandan yaşanan tartışma cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
"Ben ve babam burada kıraathanede yatıyoruz"
Yaşanılanları anlatan kardeş Mustafa Aydın, "Biz abim ve yengemin oturması için yeni evlendikleri zaman müsaade ettik. Kimseye muhtaç olmasınlar diye. Zaman geçtikçe aile içerisinde kavga çıkmaya başladı. Normalde burada tüm akrabalarımız oturuyordu hepsi kaçtı gitti şuanda kimse yok. Benim amcamın çocuğu da burada yaşamadığı şey kalmadı. Ben ve babamın mağduriyeti ortada. Hakkımızı savunmaya çalışıyoruz bizi tehdit ediyorlar sürekli işte şantaj yaparım, hakim veya savcı tanıdıklarım var diyorlar. Biz artık taşmak üzereyiz sürekli polisleri çağırıyorlar ve yalan yanlış ihbarlarda bulunuyorlar. Kendilerini haklı duruma çıkartmak için sürekli iftira atıyorlar. Ben ve babam burada kıraathanede yatıyoruz. En son olay da burada bir hanımefendi temizlik yapıyor onun parasını vermemek için huzursuzluk çıkarttılar" şeklinde konuştu.
Kıraathaneyi işlene ailenin akrabası Emre Aydın ise, "Bu binada her zaman sıkıntı yaşıyoruz. Benim amcam ve yeğenim burada yatıyorlar. Ben onlara bakıyorum yemek veriyorum diye beni de yalaka ilan ettiler. Her gün bir problem yaşıyoruz. Kimse gelip senin kapını kıramaz tehdit ve hakaret yok konuşmaya gidiyorlar bana saldırdı diyorlar. Bize eşyalar fırlattı benim eşim ve o kadın akrabalar bize ayakkabılar fırlattı. Polis memurları gelince yalan söylüyor bizi saldırgan ilan ediyor. Bu olay hiç iyi bitmiyor ne olacak bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yaşanılanların sürekli devam ettiği apartmanın sakinleri yetkililerden yardım istedi.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından AK Parti'nin İBB Başkan adayı ve dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u sorumlu tuttu. Karabat, Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylandığını ifade ederek, "O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aile binasında 100 liralık temizlik ücreti, akrabaları birbirine düşürdü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?