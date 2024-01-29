 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aile faciasında ölenler Şanlıurfa'da defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Aile faciasında ölenler Şanlıurfa'da defnedildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Yüksel Çağlar ile kardeşleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ın cenazeleri memleketleri Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde defnedildi. Olayın ardından kaçan saldırgan intihar etti.

Aile faciasında ölenler Şanlıurfa\'da defnedildi
29.01.2024 - 23:08,
Abone Ol

Aile faciasında ölenler Şanlıurfa'da defnedildi

ŞANLIURFA - Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Yüksel Çağlar ile kardeşleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ın cenazeleri memleketleri Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde defnedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi!nde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak ile 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak'ı silahla vurdu. Eşi Yüksel Çağlar ile kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak olay yerinde hayatını kaybederken kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak ise ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan Halil Çağlar, kendisini kovalayan polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Cenazeler Şanlıurfa'da defnedildi

Halil Çağlar'ın öldürdüğü eşi ve 2 kayınbiraderinin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Şanlıurfa'ya gönderildi. Akşam saatlerinde Bozova ilçesine bağlı kırsal Zivanlı Mahallesine getirilen cenazeler, gözyaşları içerisinde defnedildi. Cenazeye yakınları ile kırsal mahalledeki vatandaşlar katıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yüksel Çağlar, Ahmet Oymak, Gaziantep, Şanlıurfa, Olaylar, Cinayet, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aile faciasında ölenler Şanlıurfa'da defnedildi - Son Dakika


22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31
Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık
21:45
Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi
21:05
ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş
20:08
Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı
20:07
İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor

Son Dakika
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
21:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık
21:45 Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi
21:05 ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş
20:08 Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı
20:07 İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor
19:33 Eşi ve 2 kızını kış günü evden atan doçentten skandal sözler: Sokakta kalın bana ne
19:09 Kilise saldırısında yaşamını yitiren Cihan'ın kuzeni konuştu: Yüzde 80 engelliydi, gezmek için kiliseye gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 23:14:41. #1.11#
SON DAKİKA: Aile faciasında ölenler Şanlıurfa'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement