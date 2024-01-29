Aile faciasında ölenler Şanlıurfa'da defnedildi

ŞANLIURFA - Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Yüksel Çağlar ile kardeşleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ın cenazeleri memleketleri Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde defnedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi!nde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak ile 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak'ı silahla vurdu. Eşi Yüksel Çağlar ile kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak olay yerinde hayatını kaybederken kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak ise ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan Halil Çağlar, kendisini kovalayan polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Cenazeler Şanlıurfa'da defnedildi

Halil Çağlar'ın öldürdüğü eşi ve 2 kayınbiraderinin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Şanlıurfa'ya gönderildi. Akşam saatlerinde Bozova ilçesine bağlı kırsal Zivanlı Mahallesine getirilen cenazeler, gözyaşları içerisinde defnedildi. Cenazeye yakınları ile kırsal mahalledeki vatandaşlar katıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.