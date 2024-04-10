Aile katliamında karı-koca son yolculuklarına uğurlandılar
SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde aile içerisinde 'araba' sebebiyle çıktığı ileri sürülen kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden karı-koca Pamukova'da son yolculuklarına uğurlandılar.
Acı olay, dün akşam 22.10 sıralarında Hendek ilçesi Akova Mahallesi'nde bulunan Hantek Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, Çelik ailesi içinde mal varlığı sebebiyle kavga çıktı. İkinci katta bulunan evde meydana gelen kavgada Mevlüt Çelik, silah ile üvey annesi Melek Çelik ve babası Vahdettin Çelik'i öldürdü. Olayın ardından evin bulunduğu site içerisinde sokakta Mevlüt ve Selçuk Çelik isimli iki kardeş arasında yaşanan kavga esnasında Selçuk Çelik, ağabeyi Mevlüt'ü kesici alet ile öldürdü. Bu esnada Mevlüt Çelik'in silahından çıkan kurşun, Selçuk Çelik'i omzundan yaraladı. Hayatını kaybeden 3 kişi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.
Karı-koca son yolculuğuna uğurlandı
Hastanedeki işlemleri tamamlanan karı-koca Pamukova ilçesinde bulunan Hacı Bayram Halil Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandılar. Öte yandan aile katliamının yaşandığı evden, kan donduran görüntülerin de ortaya çıktığı olayın, Mevlüt ve Selçuk kardeşlerin ortak aldığı 'araba' yüzünden çıktığı iddia edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aile Katliamında Karı-Koca Son Yolculuklarına Uğurlandı - Son Dakika
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı ve yaralılardan birinin durumu ağır. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıları Tokat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in belirli bölgelerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu sebebiyle yollar beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarını korumak için çeşitli önlemler aldı.
Muş'un Korkut ilçesine bağlı Akyazı köyünde bayram namazı sonrası evinin önünde, baba ve 3 oğlunun saldırısına uğrayan muhtar Ferit Yasit hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yasit, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından jandarma ekipleri operasyon düzenleyerek zanlıları yakalamaya çalıştı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Bozdoğan-24' Operasyonları kapsamında 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü adına lastik yakma, molotof atma gibi eylemlerde bulundukları, yurt dışında terör örgütünün faaliyetlerine katıldıkları ve hapis cezasıyla arandıkları belirlendi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Muş'un Korkut ilçesinde bayram günü husumetlileri olan muhtara evininin önünde silahlı saldırı düzenleyen baba Muzaffer Özkan ve oğulları, yakalanacaklarını anlayınca da jandarmaya ateş açtılar. Muhtar hastanede hayatını kaybederken, baba Özkan ise yakalanacağını anlayınca intihar etti.
Niğde-Kayseri yolunda etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in belirli bölgelerinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Dolu sebebiyle yollar beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarını doludan korumak için çeşitli önlemler aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?