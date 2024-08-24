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Ailesinin haber alamadığı genç kızın cansız bedenine ulaşıldı

Esenyurt'ta kendisinden haber alınamayan kadının evinde ölü bulundu

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta ailesinin haber alamadığı genç kız evinde ölü bulundu. İtfaiye ekiplerinin girdiği evde Büşra Kocagöz'ün yerde cansız bedeni bulunurken, kadının ölüm nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Olay, dün öğlen saatlerine İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Ablası sabah erken saatlerden itibaren aradığı Büşra Kocagöz'e uzun süre ulaşmadı. Endişelen abla durumu yetkililere haber verirken, daireye giren itfaiye ekipleri Kocagöz'ün yerde yatan cansız bedenine ulaştı. Genç kadının erkek arkadaşı ile yaşadığı ve dün şehir dışına çıktığı öğrenildi. Yetkililer ölüm nedeninin öğrenilmesi için inceleme başlatırken, Kocagöz'ün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.