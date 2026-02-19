AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

19.02.2026 10:10  Güncelleme: 10:11
AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun annesi Nermin Subaşıoğlu, 78 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı Gümüşler Mezarlığı'nda kılındı ve birçok siyasetçi ile iş insanı katıldı.

Nermin Subaşıoğlu'nun, Gümüşler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Mahmud Güngör, Anahtar Parti İl Başkanı Hakan Saruhan, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Cenaze töreninde Muhammet Subaşıoğlu, babası Hakkı Subaşıoğlu ve kardeşi Harun Subaşıoğlu ile birlikte taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı, Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kıldırıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Nermin Subaşıoğlu, dualar eşliğinde Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

