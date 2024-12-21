AK Parti Hatay 8. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika
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AK Parti Hatay 8. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Hatay 8. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'da düzenlenen AK Parti İl Kongresi'nde Suriye'deki terör tehdidine karşı kararlılık vurgusu yaptı.

21.12.2024 17:18  Güncelleme: 17:21
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hatay 8. Olağan İl Kongresi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleşti. Kongrede konuşan Bakan Bak, " Suriye'de bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Hatay 8. Olağan İl Kongresi Antakya ilçesinde bulunan kapalı spor salonunda gerçekleşti. Kongreye; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Adem Yeşildal, Kemal Karahan, Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkcı, delegeler ve partili katıldı. Mevcut il başkanı Mustafa Erdoğan, tek liste olarak girdiği genel kurulda güven tazeledi.

Hatay'ın Suriye için kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Suriye'de bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Yapılanlar ortada; şimdi Hatay, Suriye için çok kritik bir noktada. Lojistik olarak, hizmet olarak ve devletimizin Suriye politikası açısından Hatay çok önemli. O nedenle biz Hatay Büyükşehir Belediyesi'yle, belediyelerimizle beraber bölgemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu ülke için hizmete devam edeceğiz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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