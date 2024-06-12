AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti. Kazada ölen genç başkanın, arkadaşıyla hastaneye gittiği ve dönüş yolunda kaza yaptığı ortaya çıktı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

12.06.2024 14:00
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Aksaray'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanının hayatını kaybettiği trafik kazasından ortaya çıkan acı detay yürekleri burktu. Kazada ölen genç başkanın, arkadaşı Enes A.'yı hastaneye MR çektirmeye götürdüğü, hastanedeki işlemlerin ardından ilçeye dönerken kaza yaptıkları ortaya çıktı.

Kaza, saat 02.50'de Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi yolu Selime beldesi yakınlarında yaşandı. Aksaray'dan Güzelyurt ilçesi istikametine seyreden Okan Yalçın (29) idaresindeki 68 KA 151 plakalı Ford marka hafif ticari araç, Güzelyurt ilçesinden Aksaray istikametine seyreden Resul K. (32) yönetimindeki 68 ABM 823 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı. Kazada AK Parti Güzelyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) olay yerinde hayatını kaybederken yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Enes A. (22) de yaralandı. Diğer araç sürücüsü ve yanındaki yolcuyla birlikte toplam 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın'ın arkadaşını Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne MR çektirmeye götürdüğü ve hastanedeki işlemlerin ardından Güzelyurt ilçesine dönüş yolunda kaza yaşandığı ortaya çıktı.

Kaza sonrası 2.40 promil alkollü çıkan diğer araç sürücüsü Resul K., yine alkollü olan yolcu konumundaki arkadaşı Emre D. (33) ve MR çekiminden dönen Enes A.'nın hastanedeki tedavileri sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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