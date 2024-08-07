AK Parti Kars Milletvekili Adem Çakın, selzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çakın, selzedeleri ziyaret etti

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çakın, selzedeleri ziyaret etti

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çakın, Başköy'de sel sularından etkilenen vatandaşları ziyaret ederek mağduriyetlerin giderileceğini belirtti.

07.08.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çakın, selden zarar gören köyde bir takım incelemelerde bulundu. Çalkın, selden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin kısa sürede giderileceğini belirtti.

Kars genelinde aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sarıkamış ilçesine bağlı Başköy'de yağmurdan olumsuz etkilendi. Sağanak yağmur sonrası gelen sel ile dere yatağı taşan Başköy'de çok sayıda ev ve ahır sel sularından etkilendi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, sel sularından etkilenen Başköy'e gelerek burada inceleme yaptı. Beraberindekilerle birlikte selden etkilenen vatandaşları ziyaret eden Çalkın, geçmiş olsun dileklerini ileterek, selden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini kaydetti.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Öncelikle sizlere geçmiş olsun, bizler buradayız, devletimizin tüm imkanları seferber edildi. Vatandaşlarımızın yanındayız. Sel baskını sonrası ilgili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Bizlerde bugün gedik yerinde inceleme yaptık. Allah bu tür afetlerden korusun. İnşallah bir daha böyle bir durum yaşamayız" dedi.

Selin geldiği ilk günden itibaren ilgili birimlerim köyde çalışmaya başladığına dikkat çeken Çalkın, dere yatağında çalışma yapıldığını, bir takım önlemler alındığını sözlerine ekledi. Çalkın daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Milletvekili, AK Parti, AK Parti, Başköy, kars, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa AK Parti Kars Milletvekili Adem Çakın, selzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:25:25. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Kars Milletvekili Adem Çakın, selzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement