AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

24'üncü dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa, Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Seydikemer-Fethiye karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye- Antalya karayolu Karaçulha mevkiinde ekmek almak için yolun karşısına geçen 24'üncü dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya, V.K.'nın kullandığı 07 GRN 12 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi kaza yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Boğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü V.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayı duyan AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti il, ilçe yöneticileri ve yakınları olay yerine akın etti. - MUĞLA