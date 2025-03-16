Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sahur vakti evine gitmekte olan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier, yola konulan taşlar nedeniyle hızını düşürdü.
Dirier'in kullandığı hafif ticari araca Kural Mahallesi girişinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Aracına çok sayıda mermi isabet eden Diner, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı.
Diner'in ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › AK Partili belediye meclis üyesinin aracına silahlı saldırı - Son Dakika
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