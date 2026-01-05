AK Partili Özgün'den tartışma yaratacak çıkış: Açlık olsaydı... - Son Dakika
05.01.2026 18:06  Güncelleme: 19:21
AK Partili Meclis Üyesi Yusuf Özgün'ün Maltepe Belediye Meclisi'nde açlık sınırına ilişkin tartışma yaratacak bir konuşma yaptı. Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ'ı işaret eden Özgün, "Açlık diyorsunuz, Şükrü bey nerede? Boyu 160 cm sanırım. Kilosunun, 1.60'a göre diyelim bir 10 kilogram fazlalığı var. Bu ülkede açlık olsaydı boyuna göre fazlalığı olmazdı" ifadelerini kullandı.

Maltepe Belediye Meclisi ocak ayı toplantısının birinci birleşimi, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in Başkanlığı'nda Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

"AÇLIK OLSAYDI, BOYUNA GÖRE FAZLALIĞI OLMAZDI"

Toplantıda konuşan AK Partili Meclis üyesi Yusuf Özgün, açlık sınırıyla ilgili tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ'ı işaret eden Özgün, "Açlık diyorsunuz, Şükrü bey nerede? Boyu 160 cm sanırım. Kilosunun, 1.60'a göre diyelim bir 10 kilogram fazlalığı var. Bu ülkede açlık olsaydı boyuna göre fazlalığı olmazdı" dedi.

"SİZİN ÖZRÜNÜZÜ DE İSTEMİYORUZ"

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, Özgün'e tepki göstererek, "Yusuf bey bence konuşmanız bitti. Başka bir şey de bulamadığınız için de tek tek arkadaşlarımıza sataşıyorsunuz. Lütfen konuşmanız bittiyse yerinize geçin. Arkadaşın kişiliğini gördük. Yusuf Bey sizin özrünüzü de istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

