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Akaryakıt istasyonunun kasasını patlatarak para çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonunun kasasını patlatarak para çalan şüpheliler yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde akaryakıt istasyonunda çelik kasayı kırarak 4 bin TL çalan ve 100 bin TL maddi zarar oluşturan 2 kişi yakalandı. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin aracında hırsızlıkta kullanılan çelik kasayı açmak için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğeri tutuklandı.

28.12.2023 - 21:26,
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Akaryakıt istasyonunun kasasını patlatarak para çalan şüpheliler yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde akaryakıt istasyonunda çelik kasayı kırarak 4 bin TL çalan ve 100 bin TL maddi zarar oluşturan 2 kişi yakalandı.

18 Kasım tarihinde Darıca ilçesinde akaryakıt istasyonunda çelik kasa kırılarak 4 bin TL çalındı ve 100 bin TL değerinde maddi zarar meydana getirildi. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen C.S. ve C.S. isimli 2 şahsı yapılan operasyonla İstanbul'da yakalandı. Şüpheli şahsın aracında yapılan aramada hırsızlık olayında kullanmış olduğu çelik kasada açmakta kullanılan spiral, murç, oksijen tüpü, eldiven, maske gibi birçok suç unsuru ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken gözaltına alınan şahıslar ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir diğeri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akaryakıt istasyonunun kasasını patlatarak para çalan şüpheliler yakalandı
Kaynak: İHA
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Kocaeli, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akaryakıt istasyonunun kasasını patlatarak para çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıt istasyonunun kasasını patlatarak para çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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