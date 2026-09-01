Malatya\'da Evinde Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ikametinde başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan 52 yaşındaki Erdal Yücel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede ikamet eden Erdal Yücel (52) evinde başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yücel, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yücel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yücel'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.