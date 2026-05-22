Gözaltına alınan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak Düzce\'ye getirildi

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap" suçlamasıyla Afyonkarahisar'da gözaltına alınmasının ardından Düzce'ye getirildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda hakkında "irtikap" suçlaması işe Afyonkarahisar'da gözaltına alınan Albayrak, Düzce'ye getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Albayrak'ın ifadesi alınmaya başlandı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenilirken, konuya ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı açıklama yapılmadı. - DÜZCE
