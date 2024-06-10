Akçakoca'da Denizde Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
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Akçakoca'da Denizde Cansız Beden Bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, denizde cansız bedeni bulunan kişinin Akçakoca doğumlu 59 yaşındaki İrfan Horoz olduğu belirlendi. Dip balıkçılığı yapan bir dalgıç tarafından fark edilen adamın yardım istenmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İrfan Horoz'un ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

10.06.2024 20:39
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, denizde cansız bedeni bulunan kişinin Akçakoca doğumlu 59 yaşındaki İrfan Horoz olduğu belirlendi.

Akçakoca'nın Değirmenağzı mevkiinde dip balıkçılığı yapan bir dalgıç tarafından su yüzünde hareketsiz duran bir adam fark edildi. Dalgıç, hemen kıyıdaki balıkçılardan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sahile çıkartılan kişinin Akçakoca nüfusuna kayıtlı İrfan Horoz (59) olduğu belirlendi. Horoz'un ölüm nedeni ise otopsi sonucu netlik kazanacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akçakoca'da Denizde Cansız Beden Bulundu - Son Dakika

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