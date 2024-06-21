Akçakoca'da Trafik Denetimleri Devam Ediyor

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde trafik ve yunus ekipleri ilçenin giriş ve çıkışında denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimde 35 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

Deniz sezonunun açılmasıyla nüfusu artan Akçakoca ilçesinde polis ekipleri de denetimlerini arttırdı. Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Polis Timleri görevlilerince trafik yoğunluğunu kontrol etmek ve güvenli seyahatin devamını sağlamak amacıyla trafik denetimlerini 24 saat esasına göre devam ediyor.

İlçede yapılan denetimlerde 67 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde kusurlu görülen 35 araç sahibi ve sürücüsüne 213 bin 132 TL idari para cezası uygulanırken, 3 araç ta trafikten men edildi. - DÜZCE