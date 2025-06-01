Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 20.31'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin Alanya'ya 14.83 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini açıkladı. Deprem denizin 12.75 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
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