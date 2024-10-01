Akdeniz'de Balıkçı İhbarla Kurtarıldı - Son Dakika
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Akdeniz'de Balıkçı İhbarla Kurtarıldı

Hatay'da su alan lastik botu ile mahsur kalan balıkçı, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

01.10.2024 04:05
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Akdeniz'de botu su alan balıkçıyı Sahil Güvenlik ekipleri böyle kurtardı

HATAY - Hatay'da şişme lastik bot ile denize açılan amatör balıkçının botu su alarak batma tehlikesi geçirdi. Akdeniz'de mahsur kalan vatandaşın imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Olay; Arsuz ilçesi Pirinçlik mevkii bölgesinde meydana geldi. 28 Eylül tarihinde saat 09.43 sıralarında Pirinçlik önlerinde bir teknenin su aldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı Hareket Merkezi ekipleri harekete geçti. İhbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, 2 metre 40 santimetre boylarında yeşil şişme lastik bot içerisinde 62 yaşında "M.A.H" isimli şahsı yarı batık bot içerisinde buldu. Sahil Güvenlik ekipleri batma tehlikesi geçiren bot üzerindeki şahsı kurtararak sahile ulaştırdı. Yapılan ilk tespitlerde boğulma tehlikesi atlatan 62 yaşında "M.A.H" isimli şahıs Madenli Yat Limanında hazır durumda bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi. Sahil Güvenlik ekipleri su alan lastik botu Madenli Yat Limanı'na çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akdeniz'de Balıkçı İhbarla Kurtarıldı - Son Dakika

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