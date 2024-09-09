Organ Bağışıyla 3 Hastaya Umut Olundu - Son Dakika
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Organ Bağışıyla 3 Hastaya Umut Olundu

Organ Bağışıyla 3 Hastaya Umut Olundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde aşırı yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden bir kişinin organları, nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu. Organ bağışıyla gerçekleştirilen operasyon başarılı bir şekilde tamamlandı.

09.09.2024 11:52
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde aşırı yüksek tansiyona bağlı beyin kanamasıyla hastaneye kaldırılan ve 6 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybeden bir kişinin organları nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 61 yaşındaki M.K., aşırı yüksek tansiyon sonrası beyin kanaması nedeniyle Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada 6 gün tedavi gören M.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak beyin ölümü gerçekleşti. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Feray Baş ve Yoğun Bakımlardan sorumlu Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İbrahim Gürcan'ın yoğun çabaları neticesinde, organ bekleyen hastalara umut olabilmek adına organ bağışı yapılması için acılı aile ikna edildi.

Gerekli yasal ve tıbbi prosedürlerin tamamlanmasının ardından, cuma gece yarısı hastaneye gelen İzmir ve Antalya ekipleri, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi anestezi uzmanı Dr. Abdulvahap Yılmaz yönetiminde, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda hastadan alınan karaciğer ve iki böbrek, organ bekleyen hastalara nakledilerek hayata tutunmaları sağlandı. M.K.'nın ailesi büyük bir hüzne boğulurken, organ bekleyen hastaların aileleri bu haberle birlikte buruk bir sevinç yaşamıştır.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, organ bağışı, yaşamı sürdürme mücadelesi veren pek çok hasta için son derece önemli olduğunu belirterek organ bağışının teşvik edilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması konusunda çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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