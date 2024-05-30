Akhisar'da Husumetli İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Ölü - Son Dakika
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Akhisar'da Husumetli İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Ölü

Akhisar\'da Husumetli İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda polis müdahalesiyle bir şüpheli bacağından vuruldu, diğer şüpheliler ise gözaltına alındı.

30.05.2024 14:53
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını hayatını kaybetti.

Olay dün gece saatlerinde Akhisar Gölet Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen Şahabettin Denizhan, Yücel A, M.T. ve A.D. isimli kişiler gölet alanında karşılaştı. Aralarındaki sözlü tartışma bir anda büyüyünce bıçaklarını çeken şahıslar rastgele birbirlerini bıçakladı. İlk olarak olaya müdahale eden polis ekipleri iki grubu ayırmaya çalıştı. Şahısların birbirlerinden ayrılmaması üzerine polis memuru önce havaya daha sonra kavga edenlerden Şahabettin Denizhan'ın bacağına ateş etti. Yaralanan şahıslar bölgeye gelen ambulanslarla Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Polisin kavgayı önlemek adına bacaklarına ateş ettiği Şahabettin Denizhan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, bıçak darbeleri sebebiyle ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Yücel A. da yaşamını yitirdi. Şüphelilerden M.T.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, tedavisi tamamlanan bir diğer şüpheli A.D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şu ana A.D. ile birlikte toplam 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akhisar'da Husumetli İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Ölü - Son Dakika

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