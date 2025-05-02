Akhisar'da Otobüs Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
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Akhisar'da Otobüs Kazası: 10 Yaralı

Akhisar\'da Otobüs Kazası: 10 Yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı.

02.05.2025 09:41
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde sabah saatlerinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait yolcu otobüsü, sabah saat 05.30 sıralarında Akhisar çevre yolu Medar kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan şarampole devrildi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Kazaya karışan otobüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazanın, sabah saatlerinde yolun kaygan olması nedeniyle meydana geldiği üzerinde durulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akhisar'da Otobüs Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika

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