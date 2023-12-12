Akhisar\'da silah sesleri üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan sanayi sitesinde akşam saatlerinde duyulan silah sesleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında sanayi sitesinde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis ekipleri duydukları silah sesleri üzerine harekete geçti. Ekipler, olay yerine vardıklarında 3 kişinin panik içinde bir iş yerine kaçtığını ve yerde çok sayıda boş kovan olduğunu tespit etti. Hızlı bir müdahaleyle iş yerine giren ekipler şüphelileri kıskıvrak yakaladı. İş yerinde yapılan aramada; 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 43 adet mermi ile 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 31 adet mermi bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin Z.U, H.A. ve S.H. olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA