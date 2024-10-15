Akhisar\'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundurulduğu belirlenen F.T.Ç. ve F.D.'nin ikametlerine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kılıç, 61 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden F.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA