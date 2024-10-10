Akıllara durgunluk veren paylaşım: Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Akıllara durgunluk veren paylaşım: Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim

Geniş Video İzle

19 yaşındaki Semih Çelik'in İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'i canice katletmesinin yankıları sürerken genç bir kızın olaya atıfta bulunarak "Hele bir çağır sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim sana. Öyle bir mevzu işte" şeklinde bir paylaşım yapması tepki çekti.

10.10.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te 4 Ekim tarihinde yaşanan olayda, Semih Çelik 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve aynı yaşlardaki Ayşenur Halil'i canice katletti. Yaşanan vahşet gündemdeki yerini korurken genç bir kızın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ise tepkileri beraberinde getirdi.

"SONUMUN İKBAL GİBİ OLACAĞINI BİLSEM DE..."

Türkiye'yi dehşete düşüren çifte cinayete atıfta bulunan genç kız yaptığı paylaşımda, "Hele bir çağır sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim sana. Öyle bir mevzu işte" ifadelerine yer verdi.

İşte büyük tepki çeken o paylaşım;

Akıllara durgunluk veren paylaşım: İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim
Akıllara durgunluk veren paylaşım: Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim

Semih Çelik, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akıllara durgunluk veren paylaşım: Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:43 26 ilde seçim anketi yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
12:27 Çiçeği burnunda damatlar Özgür Çevik ve Tolga Sarıtaş’ın şarkı performansı Çiçeği burnunda damatlar Özgür Çevik ve Tolga Sarıtaş'ın şarkı performansı
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
19:15 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt
18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
18:51 Süheyl Batum’un sözleri Dursun Özbek’i çıldırttı Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı
18:25 Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan
18:10 Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki “Abi“ tartışması gündem oldu Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki "Abi" tartışması gündem oldu
18:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan “İnsanlarımızın hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız“ Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsanlarımızın hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız"
17:58 Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis
17:45 Erkan Baş’tan Özgür Özel’in “Senin partinin oyu yüzde 1.5“ sözlerine ilk tepki Erkan Baş'tan Özgür Özel'in "Senin partinin oyu yüzde 1.5" sözlerine ilk tepki
17:36 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 13:35:23. #1.13#
SON DAKİKA: Akıllara durgunluk veren paylaşım: Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.