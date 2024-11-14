Akli Dengesiz Adam, Annesini Darp Edip Polise Bıçak Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Akli Dengesiz Adam, Annesini Darp Edip Polise Bıçak Çekti

Geniş Video İzle

Esenyurt'ta akli dengesi yerinde olmayan bir adam, annesini darp ederek polise bıçak çekti.

14.11.2024 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akli dengesi yerinde olmayan adam annesini darp etti, polise bıçak çekti

Esenyurt'ta polisin gözaltına almak istediği adam bıçak çekti; o anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, akli dengesi yerinde olmayan oğlu tarafından darp edildi. Polis, bir börekçide oturan adamı gözaltına almak isterken, ortalık karıştı. Eline bıçak alan adam teslim olmak istemezken, çevredeki bir esnaf sarılıp, öperek adamı sakinleştirdi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bir börekçide yaşandı. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan bir adam, evde annesini darp ederek dışarı çıktı. Kadın yaşanan bu durum üzerine polise haber verdi. Polis ekipleri mahallede bulunan bir börekçide akli dengesi yerinde olmayan adamı gözaltına almak istedi. Polise mukavemet eden adam, kısa süreli bir arbede sonra börekçiden bıçak alarak gözaltına alınmak istemediğini söyledi. Dakikalarca süren gerilimin ardından çevredeki bir esnaf adamın yanına gelerek onu sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre eli bıçaklı adama sarılarak öpen esnaf, sakinleştirerek bıçağı elinden aldı. Adam daha sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emrullah Yöndeş, "Adamın annesini darp ettiği söylenildi. Daha sonrasında evden kaçarak dükkanıma geldi. Polislerde onu arıyordu. Polis gözaltına almaya çalıştığında ise zorluk çıkardı, arbede yaşandı. Aradan kaçarak tezgaha girdi ve bıçak aldı eline. Daha sonra ikna ettik adamı ve bıçakları elinden bırakarak teslim oldu. Zaten hasta olduğu söylendi, polislere saldırmak gibi bir niyeti yoktu" dedi.

Akli Dengesiz Adam, Annesini Darp Edip Polise Bıçak Çekti
Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akli Dengesiz Adam, Annesini Darp Edip Polise Bıçak Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
13:06 13 yaşında AIDS’ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme 13 yaşında AIDS'ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
19:24 Trump’ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria’nın İlhakını Olası Buluyor Trump'ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria'nın İlhakını Olası Buluyor
18:52 Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü belli oldu Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:44 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den istediği para öyle böyle değil Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği para öyle böyle değil
18:40 TOKİ’den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu TOKİ'den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu
18:19 Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti
18:08 Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi
17:58 Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 14:27:10. #1.13#
SON DAKİKA: Akli Dengesiz Adam, Annesini Darp Edip Polise Bıçak Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.