Akli Dengesiz Adam, Annesini Darp Edip Polise Bıçak Çekti

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Akli dengesi yerinde olmayan adam annesini darp etti, polise bıçak çekti

Esenyurt'ta polisin gözaltına almak istediği adam bıçak çekti; o anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, akli dengesi yerinde olmayan oğlu tarafından darp edildi. Polis, bir börekçide oturan adamı gözaltına almak isterken, ortalık karıştı. Eline bıçak alan adam teslim olmak istemezken, çevredeki bir esnaf sarılıp, öperek adamı sakinleştirdi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bir börekçide yaşandı. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan bir adam, evde annesini darp ederek dışarı çıktı. Kadın yaşanan bu durum üzerine polise haber verdi. Polis ekipleri mahallede bulunan bir börekçide akli dengesi yerinde olmayan adamı gözaltına almak istedi. Polise mukavemet eden adam, kısa süreli bir arbede sonra börekçiden bıçak alarak gözaltına alınmak istemediğini söyledi. Dakikalarca süren gerilimin ardından çevredeki bir esnaf adamın yanına gelerek onu sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre eli bıçaklı adama sarılarak öpen esnaf, sakinleştirerek bıçağı elinden aldı. Adam daha sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emrullah Yöndeş, "Adamın annesini darp ettiği söylenildi. Daha sonrasında evden kaçarak dükkanıma geldi. Polislerde onu arıyordu. Polis gözaltına almaya çalıştığında ise zorluk çıkardı, arbede yaşandı. Aradan kaçarak tezgaha girdi ve bıçak aldı eline. Daha sonra ikna ettik adamı ve bıçakları elinden bırakarak teslim oldu. Zaten hasta olduğu söylendi, polislere saldırmak gibi bir niyeti yoktu" dedi.