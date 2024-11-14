Akrobatik Motosiklet Sürücüsü Yakalandı - Son Dakika
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Akrobatik Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Beylikdüzü'nde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.

14.11.2024 00:04
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İstanbul Beylikdüzü'nde, seyir halindeyken akrobatik hareketler yaparak trafiğe tehlikeye atıp bu anları sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beylikdüzü Hasan Tahsin Caddesi üzerinde seyir halindeyken akrobatik hareketler yapıp trafiği tehlikeye atarak o anları sosyal medya hesabında paylaşan sürücü için harekete geçti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalarda şahsın kimliği ve adresi tespit edildi. Oturduğu adreste yakalanan O.K. isimli şahıs hakkında tehlikeli şerit değiştirmek, akrobatik hareketler yapmak, saygısızca araç kullanmak ve kask takmamak suçlarında 4 bin 392 TL para cezası kesildi.

Emniyette işlemleri biten şahıs hakkında, Karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle adli işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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