Aksaray\'da 19 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Aksaray'da 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli JASAT ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik birçok çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, yaptığı çalışmalar çerçevesinde " Hırsızlık, kadına karşı basit yaralama ve hükümlü veya tutuklunun kaçırılması" suçlarından aranan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahsın peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin izini süren JASAT ekipleri, şahsın Aksaray merkezde bir ikamette saklandığını tespit etti. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan JASAT ekipleri bir ikamete yönelik yaptığı operasyonda şahsı yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç. işlemlerin tamamlanması için İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AKSARAY